Quinzaine du Livre Jeunesse 2026 Amboise

Quinzaine du Livre Jeunesse 2026

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2026-02-04 13:30:00

fin : 2026-02-04 18:00:00

2026-02-04

Participez à la Quinzaine du Livre Jeunesse le mercredi 4 février 2026.

Une journée entièrement dédiée à la lecture, à la découverte et à l’émerveillement pour les petits comme pour les grands !

Au programme exposition et vente de livres, lectures et ateliers…

De 14h à 16h, rencontrez l’illustratrice Clémence Pollet qui présentera Un air de trompette , son dernier album à travers un atelier tout public.

Venez assister à la restitution de l’atelier Écrire et chanter par la chorale Sans flonflons ni trompettes à 16h30. 0 .

1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English : Children’s Book Fortnight 2026

Take part in Children’s Book Fortnight on Wednesday, 4th February 2026.

