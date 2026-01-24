Quinzaine du Livre Jeunesse Luynes

Quinzaine du Livre Jeunesse

La Quinzaine du Livre Jeunesse est un événement pluridisciplinaire qui s’articule autour d’une sélection d’ouvrages de littérature jeunesse parus dans l’année et destinés à rencontrer le plus large public. Cette sélection de livres circule auprès de près de 130 structures entre septembre et juin.

Un temps fort sera organisé à Luynes pendant le temps de l’exposition autour de la rencontre avec un auteur ou illustrateur de la sélection. .

As every year since its opening, the Luynes Media Library will host the Children’s Book Fortnight and will offer a selection of books published during the year for young people.

