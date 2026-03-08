Quinzaine du Numérique. Médiathèque du Teich Le Teich

Quinzaine du Numérique.

Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich Gironde

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-11

A l’occasion de la Quinzaine du numérique , la Médiathèque propose différentes activités sur la thématique de l’édition 2026 L’intelligence artificielle décodez, informer, musclez votre regard .

Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18 bibliotheque@leteich.fr

