Quinzaine Lire autrement, 2ème édition cinema le vauban Avallon

cinema le vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon Yonne
Gratuit
Gratuit
2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
2026-02-14
Pour le Département, les bibliothèques doivent être accessibles au plus grand nombre et notamment aux personnes en situation de handicap.
Quatre temps forts auront lieu autour de la musique, du cinéma, de spectacle et de témoignages.
Samedi 14 février à 16h au cinéma le Vauban à Avallon, projection du film L'entre-deux-mondes des devenus sourds de Fanny Germain en présence de deux protagonistes du film .
