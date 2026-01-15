Quinzaine Lire autrement, 2ème édition cinema le vauban Avallon

Quinzaine Lire autrement, 2ème édition

cinema le vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon Yonne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour le Département, les bibliothèques doivent être accessibles au plus grand nombre et notamment aux personnes en situation de handicap.

Quatre temps forts auront lieu autour de la musique, du cinéma, de spectacle et de témoignages.

Samedi 14 février à 16h au cinéma le Vauban à Avallon, projection du film L’entre-deux-mondes des devenus sourds de Fanny Germain en présence de deux protagonistes du film .

cinema le vauban 1 Rue du Maréchal Foch Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

