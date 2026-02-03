QUINZAINE OCCITANE CARTE BLANCHE À MANS DE BREISH Moussoulens

QUINZAINE OCCITANE CARTE BLANCHE À MANS DE BREISH

Place du Calcadis Moussoulens Aude

Dernier rendez-vous de la Quinzaine occitane 2026 initiée par l’association Fasetz la lenga en Cabardès !

Carte blanche est donnée au chanteur occitan à Mas De Breish, pour une soirée pleine de surprises !

Place du Calcadis Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 6 14 39 16 39

Last event of the Occitan Fortnight 2026 initiated by the Fasetz la lenga en Cabardès association!

Carte blanche is given to the Occitan singer at Mas De Breish, for an evening full of surprises!

