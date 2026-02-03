QUINZAINE OCCITANE COSSI QUE SIAGUE ET CABIFOL Aragon

QUINZAINE OCCITANE COSSI QUE SIAGUE ET CABIFOL

Chemin de la Gourguine Aragon Aude

10 EUR

plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Soirée d’ouverture de la Quinzaine occitane 2026 initiée par l’association Fasetz la lenga en Cabardès.

A 18 h 30 concert de la chorale Cossi que siague .

A 20 h 30 concert du groupe Cabifòl ( tête folle en langue d’Oc), trio de chanteurs proposant un répertoire inédit, composé essentiellement de chansons de Jorgi Gros, mis en musique par leurs soins, de compositions personnelles et autres reprises trad.

Des chansons à boire, à pleurer, à rire, pour frissonner, voyager, aimer. De la douceur, de la poésie, de l’humour, de l’amour.

La Quinzaine occitane se poursuit jusqu’au samedi 21 mars avec baletis, conférence…

.

Chemin de la Gourguine Aragon 11600 Aude Occitanie +33 6 14 39 16 39

English :

Opening evening for the Quinzaine occitane 2026 organized by the Fasetz la lenga en Cabardès association.

At 6:30 pm: concert by the Cossi que siague choir.

At 8:30 pm: concert by the group Cabifòl ( tête folle in langue d’Oc), a trio of singers offering an original repertoire, consisting mainly of songs by Jorgi Gros, set to music by themselves, as well as personal compositions and other trad covers.

Songs to drink, to cry, to laugh, to shiver, to travel, to love. Sweetness, poetry, humor, love.

The Occitan Fortnight continues until Saturday March 21 with baletis, conferences…

