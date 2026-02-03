QUINZAINE OCCITANE FLORA ILLUSTRADA DE LA MAR AL MONT Ventenac-Cabardès

QUINZAINE OCCITANE FLORA ILLUSTRADA DE LA MAR AL MONT

3 avenue du stade Ventenac-Cabardès Aude

Début : 2026-03-19 20:45:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Dans le cadre de la Quinzaine occitane 2026, l’association Fasetz la lenga en Cabardès propose une conférence de Josiane UBAUD sur la Flora illustrada de la mar al mont , titre de son ouvrage.

Elle évoquera notamment de nombreuses plantes que chacun peut croiser sur les chemins du littoral à la Montagne Noire.

La Quinzaine occitane se poursuit jusqu’au samedi 21 mars…

.

English :

As part of the Occitan Fortnight 2026, the Fasetz la lenga en Cabardès association is offering a talk by Josiane UBAUD on the Flora illustrada de la mar al mont , the title of her book.

She will talk about the many plants that can be found on the paths from the coast to the Montagne Noire.

The Occitan Fortnight continues until Saturday March 21…

