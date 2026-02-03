QUINZAINE OCCITANE THEATRE AVEC LOS FESTEJAIRES Villegailhenc

QUINZAINE OCCITANE THEATRE AVEC LOS FESTEJAIRES

4 rue du Mail Villegailhenc Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-13 20:45:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

La Quinzaine occitane 2026, initiée par l’association Fasetz la lenga en Cabardès, accueille la troupe de théâtre occitan Los Galejaïres , de Foix, pour leur spectacle Jogarem pas a Tolosa .

Une pièce pour questionner, pour réfléchir, pour rire … en occitan sous-titré en français.

La Quinzaine occitane se poursuit jusqu’au samedi 21 mars avec baletis, conférence…

4 rue du Mail Villegailhenc 11600 Aude Occitanie +33 6 14 39 16 39

English :

The Quinzaine occitane 2026, initiated by the Fasetz la lenga en Cabardès association, welcomes the Los Galejaïres Occitan theater troupe from Foix, for their show Jogarem pas a Tolosa .

A play to question, to reflect, to laugh at? in Occitan with French subtitles.

The Quinzaine occitane continues until Saturday March 21 with baletis, conferences…

