Quinzaine Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2026 Bibliothèque Diderot Paris

Histoires croisées

Avec les bibliothèques Saint-Éloi, Diderot et Hélène Berr

> Samedi 14 mars :

Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï

1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Saint-Éloi

Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec Histoires à Pic – éveil musical

1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Diderot

> Mercredi 18 mars :

Les bibliothécaires de Saint-Éloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF

1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Diderot

> Samedi 21 mars :

Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï

1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e

à la Fondation Rothschild (Entrée libre)

Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec Histoires à Pic – éveil musical

1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Saint-Éloi

> Mercredi 25 mars :

Les bibliothécaires de Saint-Éloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF

1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la Fondation Rothschild (Entrée libre)

Spectacle : À UN FIL

Clôture de la Quinzaine Petite Enfance

Avec Coline Irwin et Gerry Quevreux

Samedi 28 mars, 10h30

à la Bibliothèque Saint-Éloi

À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles et s’inventent mille histoires visuelles et narrative.

Sur inscription

Enfants de 6 mois à 3 ans

En collaboration avec la médiathèque Hélène Berr et la bibliothèque Diderot

Retrouvez, en mars, ce rendez-vous dédié à la petite enfance, avec des histoires croisées entre les trois bibliothèques du 12e et un spectacle pour les tout-petits.

gratuit

Renseignements auprès des bibliothèques :

Bibliothèque Saint-Éloi

01 53 44 70 30

Bibliothèque Diderot

01 43 40 69 94

Chaque bibliothèque s’occupe uniquement des réservations concernant les actions se passant dans ses murs.

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Bibliothèque Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



