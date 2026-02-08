Quinzaine Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2026 Bibliothèque Diderot Paris
Histoires croisées
Avec les bibliothèques Saint-Éloi, Diderot et Hélène Berr
> Samedi 14 mars :
Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï
1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Saint-Éloi
Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec Histoires à Pic – éveil musical
1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Diderot
> Mercredi 18 mars :
Les bibliothécaires de Saint-Éloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF
1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Diderot
> Samedi 21 mars :
Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï
1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e
à la Fondation Rothschild (Entrée libre)
Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec Histoires à Pic – éveil musical
1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Saint-Éloi
> Mercredi 25 mars :
Les bibliothécaires de Saint-Éloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF
1ère séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la Fondation Rothschild (Entrée libre)
Spectacle : À UN FIL
Clôture de la Quinzaine Petite Enfance
Avec Coline Irwin et Gerry Quevreux
Samedi 28 mars, 10h30
à la Bibliothèque Saint-Éloi
À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles et s’inventent mille histoires visuelles et narrative.
Sur inscription
Enfants de 6 mois à 3 ans
En collaboration avec la médiathèque Hélène Berr et la bibliothèque Diderot
Retrouvez, en mars, ce rendez-vous dédié à la petite enfance, avec des histoires croisées entre les trois bibliothèques du 12e et un spectacle pour les tout-petits.
gratuit
Renseignements auprès des bibliothèques :
Bibliothèque Saint-Éloi
01 53 44 70 30
Bibliothèque Diderot
01 43 40 69 94
Chaque bibliothèque s’occupe uniquement des réservations concernant les actions se passant dans ses murs.
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Bibliothèque Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Diderot et trouvez le meilleur itinéraire