Quinzaine Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2026 Fondation Rothschild Paris

Histoires croisées

Avec les bibliothèques Saint- Éloi, Diderot et Hélène Berr

Samedi 14 mars :

Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï

1er séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Saint-Éloi

Samedi 21 mars :

Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec avec un éveil musical

1er séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Saint-Eloi

Mercredi 25 mars :

Les bibliothécaires de Saint-Éloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF

à 10h15 pour la 1er séance et à 10h45 pour la seconde à la Fondation Rotchschild

Spectacle : A UN FIL

Avec Coline Irwin et Gerry Quevreux

Samedi 28 mars, 10h30

à la Bibliothèque Saint-Eloi

A travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles et s’inventent mille histoires visuelles et narrative.

Sur inscriptions. Enfants de 6 mois à 3 ans

En collaboration avec la médiathèque Hélène Berr et la bibliothèque Diderot

gratuit

Renseignements auprès des 3 bibliothèques

Bibliothèque Saint-Éloi

01 53 44 70 30

Médiathèque Hélène Berr

01 43 45 87 12

Bibliothèque Diderot

01 43 40 69 94

Chaque bibliothèque s’occupe uniquement des réservations concernant les actions se passant dans ses murs.

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Fondation Rothschild 80, rue de Picpus 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



