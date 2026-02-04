Quinzaine Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2026 Fondation Rothschild Paris
Quinzaine Petite Enfance des bibliothèques du 12e – 2026 Fondation Rothschild Paris samedi 14 mars 2026.
Histoires croisées
Avec les bibliothèques Saint- Éloi, Diderot et Hélène Berr
Samedi 14 mars :
Les bibliothécaires de Diderot se déplacent avec des histoires en kamishibaï
1er séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Saint-Éloi
Samedi 21 mars :
Les bibliothécaires d’Hélène Berr se déplacent avec avec un éveil musical
1er séance à 10h15 et à 10h45 pour la 2e à la bibliothèque Saint-Eloi
Mercredi 25 mars :
Les bibliothécaires de Saint-Éloi se déplacent avec des contes bilingues français-LSF
à 10h15 pour la 1er séance et à 10h45 pour la seconde à la Fondation Rotchschild
Spectacle : A UN FIL
Avec Coline Irwin et Gerry Quevreux
Samedi 28 mars, 10h30
à la Bibliothèque Saint-Eloi
A travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles et s’inventent mille histoires visuelles et narrative.
Sur inscriptions. Enfants de 6 mois à 3 ans
En collaboration avec la médiathèque Hélène Berr et la bibliothèque Diderot
Retrouvez en mars, ce rendez-vous dédié à la petite enfance, avec des histoires croisées entre les trois bibliothèques du 12e, un spectacle pour les tout-petits.
Le samedi 28 mars 2026
de 10h30 à 11h30
Le mercredi 25 mars 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 14 mars 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 21 mars 2026
de 10h15 à 10h45
gratuit
Renseignements auprès des 3 bibliothèques
Bibliothèque Saint-Éloi
01 53 44 70 30
Médiathèque Hélène Berr
01 43 45 87 12
Bibliothèque Diderot
01 43 40 69 94
Chaque bibliothèque s’occupe uniquement des réservations concernant les actions se passant dans ses murs.
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Fondation Rothschild 80, rue de Picpus 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
