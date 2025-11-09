Quinzena Occitana 2025 Marmande
Quinzena Occitana 2025 Marmande dimanche 9 novembre 2025.
Quinzena Occitana 2025
Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-09 2025-11-15 2025-11-20
La Coordinacion de la Quinzena Occitana vous propose diverses animations. Concerts conte, stage, Balade, Projection cinéma sont au programme cette année !
Diverses animations au programme
– Dimanche 9 novembre à 15h Balade contée « Conte de casau en casau ». De parc en jardin, des contes pour découvrir bêtes et gens ayant fréquentés les lieux…Chants, musique et danses agrémenteront le parcours. Pour finir un tourin sera offert aux participants. (départ et arrivés place du Marché)
– Samedi 15 novembre de 10h à 18h Stage de contes avec Yves Durand, conteur passionné. (école de Coussan)
à 20h30 Spectacle conté au Petit Théâtre Coluche « L’Anèl d’Aur » (inspiré de Joan de Bodon)
– Jeudi 20 novembre à 20h30 Film « Roger Bousset pescador d’ador » au cinéma le Plaza.
Programme détaillé ci-dessous .
Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 32 43 quinzena-occitana-47@orange.fr
English : Quinzena Occitana 2025
The Coordinacion de la Quinzena Occitana offers a variety of events. Concerts, storytelling, workshops, walks and cinema screenings are on the program this year!
German : Quinzena Occitana 2025
Die Coordinacion de la Quinzena Occitana bietet Ihnen verschiedene Veranstaltungen an. Konzerte Märchen, Workshops, Spaziergänge, Kinovorführungen stehen dieses Jahr auf dem Programm!
Italiano :
La Coordinacion de la Quinzena Occitana propone una serie di eventi. Quest’anno sono in programma concerti, narrazioni, laboratori, passeggiate e proiezioni cinematografiche!
Espanol : Quinzena Occitana 2025
La Coordinación de la Quinzena Occitana ofrece una serie de actos. Conciertos, cuentacuentos, talleres, paseos y proyecciones de cine forman parte del programa de este año
L’événement Quinzena Occitana 2025 Marmande a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Val de Garonne