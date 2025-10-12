Quittons-nous dare d’art ! – par le CITO Théâtre du Sphinx Nantes

Quittons-nous dare d’art ! – par le CITO Théâtre du Sphinx Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 16:00 – 17:15

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Pièce de théâtre improvisée Léo et Léa s’aiment toujours mais leur histoire s’essouffle. Il faut qu’ils prennent une décision pour l’avenir de leur couple. Ils se sont rencontrés dans un musée et décident de retourner sur ce lieu pour prendre leur décision. Par Le CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest)Ecriture et mise en scène : Odile DavreuxSur scène : Catherine Belloc, Antoine Mayat, Amélie Nicol, Anne Kuhr, Lorraine Collard, Yann Gael Cornu, Odile Davreux Durée : 1h15

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/