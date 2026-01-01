Quiz after work Disney Rue Charlie Chaplin Arles

Quiz after work Disney

Mardi 6 janvier 2026 à partir de 20h30. Rue Charlie Chaplin Combo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 20:30:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

La magie reprend… dès la réouverture !

On vous donne rendez-vous pour notre QUIZ SPÉCIAL DISNEY !

Au programme Classiques, chansons cultes…

Que vous soyez plutôt princesse, héros ou méchant iconique, tout le monde peut jouer.

! Venez tester votre culture Disney et commencer l’année avec un peu de magie ! .

Rue Charlie Chaplin Combo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 97 10 faisceau@nexushotels.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The magic resumes… as soon as it reopens!

L’événement Quiz after work Disney Arles a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme d’Arles