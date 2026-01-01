Quiz after work Disney Rue Charlie Chaplin Arles
Mardi 6 janvier 2026 à partir de 20h30. Rue Charlie Chaplin Combo Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-06 20:30:00
fin : 2026-01-06
La magie reprend… dès la réouverture !
On vous donne rendez-vous pour notre QUIZ SPÉCIAL DISNEY !
Au programme Classiques, chansons cultes…
Que vous soyez plutôt princesse, héros ou méchant iconique, tout le monde peut jouer.
! Venez tester votre culture Disney et commencer l’année avec un peu de magie ! .
Rue Charlie Chaplin Combo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 97 10 faisceau@nexushotels.fr
English :
The magic resumes… as soon as it reopens!
