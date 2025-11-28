Quiz Alimentation au Café La Belle Poule Amboise
Quiz Alimentation au Café La Belle Poule
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00
Venez participer à un quiz alimentation au Café La Belle Poule le vendredi 28 novembre 2025.
Avec Anne-Marie apprenez à mieux comprendre ce que vous mangez et à décrypter les étiquettes tout en s’amusant.
Petite restauration sur place de 19h à 20h, sur réservation par mail ou sur place, dans la limite des places disponibles. .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
English : Food Quiz at Café La Belle Poule
Take part in a food quiz at Café La Belle Poule on Friday 28th November 2025.
German :
Nehmen Sie am Freitag, dem 28. November 2025, an einem Ernährungsquiz im Café La Belle Poule teil.
Italiano :
Partecipate al quiz gastronomico del Café La Belle Poule venerdì 28 novembre 2025.
Espanol : Cuestionario sobre alimentación en el Café La Belle Poule
Ven a participar en un concurso sobre alimentación en el Café La Belle Poule el viernes 28 de noviembre de 2025.
