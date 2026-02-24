Quiz au Bistrot Sotiate Place Armand Fallières Sos

Quiz au Bistrot Sotiate

Place Armand Fallières Bistro Sotiate Sos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Le Bistro Sotiate organise une soirée Quiz par équipes animée par Kate. Ambiance garantie! .

Place Armand Fallières Bistro Sotiate Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 12 82

English : Quiz au Bistrot Sotiate

L’événement Quiz au Bistrot Sotiate Sos a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de l’Albret