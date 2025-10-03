Quiz Autour Du Livre MEDIATHEQUE DE LARRA Larra

Quiz Autour Du Livre 3 et 4 octobre MEDIATHEQUE DE LARRA Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T23:59:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T23:59:00

Distribution d’un petit quiz autour du livre et du vocabulaire de la bibliothèque

Tout au long de la semaine, les visiteurs auront l’occasion de tester leurs connaissances grâce à un quiz ludique et interactif portant sur le livre et le vocabulaire spécifique de la bibliothèque. Une activité amusante et éducative, qui permet de découvrir ou redécouvrir l’univers des bibliothèques tout en s’amusant. Petits et grands pourront participer et se challenger autour de questions originales et surprenantes !

MEDIATHEQUE DE LARRA PLACE PONTICH Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie

