Quiz aux minéraux Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Quiz aux minéraux 20 et 21 septembre Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Aux jeunes paléontologues, l’Association Nantaise Pierres et Fossiles propose un quizz et si vous répondez bien… gagnez un fossile !

  • Samedi 20 septembre à 11h, 14h, 16h et 18h et dimanche 21 septembre à 11h, 14h et 16h.
  • Durée : 45min

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d'histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
ANPF