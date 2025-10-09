Quiz BD Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Quiz BD Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos jeudi 9 octobre 2025.
Quiz BD
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Incollables sur la BD ? Venez tester vos connaissances…
Mais attention, il faudra vous remuer les méninges, vous ne pourrez pas vous contenter de connaître le nom du chien de Tintin !
Tout public Sur réservation dès le 30 septembre. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 37
