Quiz bilingue Café de Paris Eymet

Quiz bilingue

Café de Paris 1 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Rejoignez-nous pour une soirée pleine de bonne humeur pour un quiz bilingue !

Les équipes peuvent compter jusqu’à 6 personnes.

Tous les bénéfices des entrées seront reversés à une association caritative. .

Café de Paris 1 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 81 61

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English : Quiz bilingue

L’événement Quiz bilingue Eymet a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides