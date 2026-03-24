Quiz bilingue Café de Paris Eymet
Quiz bilingue Café de Paris Eymet mercredi 1 avril 2026.
Quiz bilingue
Café de Paris 1 Rue du Couvent Eymet Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Rejoignez-nous pour une soirée pleine de bonne humeur pour un quiz bilingue !
Les équipes peuvent compter jusqu’à 6 personnes.
Tous les bénéfices des entrées seront reversés à une association caritative. .
Café de Paris 1 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 81 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quiz bilingue
L’événement Quiz bilingue Eymet a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
Prochains événements à Eymet (Dordogne)
- Soirée Jeux de Société Bibliothèque Eymet — 27 mars 2026
- Théâtre Comédie | Finalement rien ne change L’Eden Eymet — 28 mars 2026
- Carnaval Eymet — 28 mars 2026
- Les Rendez-vous de Sally Rue de la Sole Eymet — 28 mars 2026
- La Fête du Court-métrage Le Moulin d’Eymet Eymet — 28 mars 2026