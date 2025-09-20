Quiz « Biomimétisme et architecture » Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Quiz « Biomimétisme et architecture » 20 et 21 septembre Muséum d’histoire naturelle Charente-Maritime

Gratuit. 40 places par créneau horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Quand la nature nous inspire…

Les visiteurs s’affrontent pour trouver les sources d’inspiration issues de la nature dans divers édifices architecturaux.

Muséum d’histoire naturelle 28 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546411825 https://museum.larochelle.fr L’intérêt des pièces scientifiques et des pièces rares est renforcé par un intérêt historique de certains spécimens : girafe donnée au roi Charles X, orang-outang offert à l’Impératrice Joséphine, objets rapportés par les grands navigateurs : Bougainville à la fin du XVIIIe siècle et Dumont d’Urville au début du XIXe siècle.

© M. Rabiller MHNLR