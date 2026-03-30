Quiz + Blindtest spécial culture urbaine Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Quiz + Blindtest spécial culture urbaine Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 22 avril 2026.
Quiz + Blindtest spécial culture urbaine
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
En marge du festival Urban Culture qui fête ses 20 ans cette année, la Micro-Folie s’associe et vous propose de tester vos connaissances sur la culture urbaine. En duo ou en équipe, venez vous affronter et remporter la manche ! .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : Quiz + Blindtest spécial culture urbaine
L’événement Quiz + Blindtest spécial culture urbaine Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
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