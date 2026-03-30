Quiz + Blindtest spécial culture urbaine Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Quiz + Blindtest spécial culture urbaine 6 Avenue Fayolle Guéret 2026-04-22

Quiz + Blindtest spécial culture urbaine Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 22 avril 2026.

Quiz + Blindtest spécial culture urbaine

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

En marge du festival Urban Culture qui fête ses 20 ans cette année, la Micro-Folie s’associe et vous propose de tester vos connaissances sur la culture urbaine. En duo ou en équipe, venez vous affronter et remporter la manche !   .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11  microfoliegueret@gmail.com

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English : Quiz + Blindtest spécial culture urbaine

L’événement Quiz + Blindtest spécial culture urbaine Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret

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