Quiz chronologique aux Archives départementales Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Venez tester vos connaissances sur l’histoire locale, seul ou en groupe.À partir de 10 ansDurée : 15 mn. Séance toutes les demi-heures à partir de 14 h 30 samedi et dimanche, dernière séance à 17 h 30. Sans réservation.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/chrono-loire-atlantique/INFOLOC-8604792?dateIndex=0