Quiz cinéma au Hasard ludique (18e) Le Hasard Ludique Paris

Quiz cinéma au Hasard ludique (18e) Le Hasard Ludique Paris mardi 30 septembre 2025.

Le cinéquiz est de retour et il va falloir tout donner !

Cette fois-ci pas de thème, le quiz touchera à tous les genres de cinéma, de la comédie préférée de vos grands-parents au dernier Marvel en date.

Que vous soyez incollables sur les films du dimanche soir ou assidus des Cahiers du Cinéma, formez votre équipe et venez répondre à nos questions dans des manches préparées avec amour qui mélangeront blind tests, reconnaissance d’extraits, épreuves de rapidité…

À la clé de ce cinéquiz ? Une tournée de bières et la gloire éternelle, rien que ça.

Présenté par Julie-Anna et Adrien

Venez tester vos connaissances cinématographiques dans la bonne ambiance du Hasard ludique .

Le mardi 30 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-30T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-30T20:00:00+02:00_2025-09-30T22:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo