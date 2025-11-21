Quiz culture générale Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux

Quiz culture générale

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le Petit Troquet Timbré vous propose un quiz de culture générale ! Venez nombreux pour tester vos connaissances sur des thèmes divers et variés !

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com

English :

Le Petit Troquet Timbré is offering a general knowledge quiz! Come along and test your knowledge on a wide range of topics!

German :

Das Petit Troquet Timbré bietet Ihnen ein Quiz zur Allgemeinbildung an! Kommen Sie zahlreich, um Ihr Wissen zu verschiedenen Themen zu testen!

Italiano :

Il Petit Troquet Timbré propone un quiz di cultura generale! Venite a testare le vostre conoscenze su una vasta gamma di argomenti!

Espanol :

Le Petit Troquet Timbré organiza un concurso de conocimientos generales Venga y ponga a prueba sus conocimientos sobre los temas más variados

