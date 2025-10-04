Quiz culture Médiathèque Pontcharra Pontcharra

Quiz culture Samedi 4 octobre, 11h30, 15h00 Médiathèque Pontcharra Isère

Limité à 12 places, dès 12 ans.

Début : 2025-10-04T11:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Venez participer à un quiz de culture générale ouvert à tous, avec plusieurs thématiques passionnantes comme le cinéma, la littérature, l’histoire ou encore le sport. Rejoignez-nous pour un moment de partage, de réflexion et de bonne humeur !

Médiathèque Pontcharra 221 avenue de savoie 38530 Pontcharra 38530 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 97 79 67 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/ https://www.facebook.com/MediatJeanPellerin/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MediatJeanPellerin/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 97 79 67 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-pontcharra@le-gresivaudan.fr »}] Médiathèque intercommunale, membre du réseau des médiathèques du Grésivaudan (36 bibliothèques !). Prêts de livres, docs, DVD, CD, et jeux vidéo (depuis 2024). Nombreuses animations tout au long de l’année : racontines pour les tout-petits, spectacles jeunesse et adulte, projections de films, ateliers numériques, découverte impression 3D, conférence sur l’IA, soirée jeux vidéo… il se passe toujours quelque chose à la médiathèque ! Parking.

