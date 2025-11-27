QUIZ DELICATESSEN Toulouse

QUIZ Jeudi 27 novembre, 20h30 DELICATESSEN Haute-Garonne

Quiz de culture générale, comme tous les jeudis !

DELICATESSEN 11 bis rue Pierre-Paul Riquet, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

Bières artisanales , cocktails et tapas maison

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Quiz culture générale