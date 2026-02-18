Quiz des championnes Rosnay
Quiz des championnes Rosnay mercredi 11 mars 2026.
Quiz des championnes
1 Rue Jean Giraudoux Rosnay Indre
Gratuit
Début : Mercredi 2026-03-11 14:30:00
fin : 2026-03-11 16:30:00
Un quiz décalé, engagé et participatif dans le cadre de la semaine culottée !
Qui publie la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 ?
A quoi sert une spatule d’Ayres ?
Venez vous mesurer aux autres équipes et tenter de gagner notre Super Gros Lot spécial 8 mars ! .
1 Rue Jean Giraudoux Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr
