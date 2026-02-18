Quiz des championnes Rosnay

Quiz des championnes

1 Rue Jean Giraudoux Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Un quiz décalé, engagé et participatif dans le cadre de la semaine culottée !

Qui publie la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 ?

A quoi sert une spatule d’Ayres ?

Venez vous mesurer aux autres équipes et tenter de gagner notre Super Gros Lot spécial 8 mars ! .

1 Rue Jean Giraudoux Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

