Quiz des mammifères de Paris Maison Paris Nature Paris

Quiz des mammifères de Paris Maison Paris Nature Paris

Quiz des mammifères de Paris Maison Paris Nature Paris mercredi 25 février 2026.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Conférence]

Les humains, les chats et les chiens sont sans doute les mammifères les plus observés à Paris… Mais pensez-vous à d’autres espèces de mammifères plus sauvages présentes dans la capitale ? Venez les découvrir lors de cette conférence sous forme d’un quiz !
Le mercredi 25 février 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-25T16:00:00+01:00
fin : 2026-02-25T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-25T15:00:00+02:00_2026-02-25T16:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv


Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire