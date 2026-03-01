Quiz des pirates Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Quiz des pirates

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-03-14 15:00:00

2026-03-14

Préparez-vous à hisser les voiles pour un grand quiz spécial pirates !

Des légendes des Caraïbes aux héros de One Piece, en passant par les aventures de Tintin ou encore le capitaine Crochet, testez vos connaissances à travers des questions variées.

Un moment convivial et rempli de surprises pour tous les amateurs d’aventures et de piraterie.

Gratuit | À partir de 8 ans | Sur inscription .

Get ready to set sail for a great pirate quiz!

