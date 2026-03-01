Quiz des pirates Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne
Quiz des pirates Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 14 mars 2026.
Quiz des pirates
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : 2026-03-14
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Préparez-vous à hisser les voiles pour un grand quiz spécial pirates !
Des légendes des Caraïbes aux héros de One Piece, en passant par les aventures de Tintin ou encore le capitaine Crochet, testez vos connaissances à travers des questions variées.
Un moment convivial et rempli de surprises pour tous les amateurs d’aventures et de piraterie.
Gratuit | À partir de 8 ans | Sur inscription .
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr
English :
Get ready to set sail for a great pirate quiz!
