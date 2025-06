QUIZ DU TOUR DE FRANCE SQUARE LAURET Bagnères-de-Luchon 19 juillet 2025 13:00

Haute-Garonne

QUIZ DU TOUR DE FRANCE SQUARE LAURET Allées d'Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : 2025-07-19

Début : 2025-07-19 13:00:00

fin : 2025-07-19 15:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Animation proposée dans le cadre du passage du Tour de France.

Un grand quiz, sur le thématique du Tour de France, vous permettra de tester et d’affiner vos connaissances sur la grande boucle. .

SQUARE LAURET Allées d'Etigny

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 68

English :

An event organized in conjunction with the Tour de France.

German :

Animation, die im Rahmen der Durchfahrt der Tour de France angeboten wird.

Italiano :

Un evento organizzato in concomitanza con il Tour de France.

Espanol :

Evento organizado con motivo del Tour de Francia.

