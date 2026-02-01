Quiz écrans et réseaux sociaux avec la Cyberbase médiathèque le Roudour Saint-Martin-des-Champs
médiathèque le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Début : 2026-02-12 18:30:00
fin : 2026-02-12 20:00:00
2026-02-12
Quel rapport entretient t-on avec les écrans ?
A l’aide d’un quiz interactif, un animateur de la cyberbase de Molaix Communauté ouvre le débat et sensibilise. Une occasion pour les parents de poser des questions pour accompagner au mieux leurs enfants dans la gestion des outils numériques.
Public adulte, sur inscription. .
