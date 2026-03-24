Quiz en équipe à la Médiathèque

1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

La Médiathèque propose un quiz en équipe à 16 h Réponds aux questions pour construire la fusée de la connaissance ! Obtiens ton diplôme d’Explorateur de Livre ! Et si toutes les réponses que tu cherches se trouvaient dans les livres ?

THÈMES Arts, histoire-géographie, sciences, techniques. Animation d’une heure et demie, proposée à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mail mediatheque@cc-avt.fr .

1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quiz en équipe à la Médiathèque

L’événement Quiz en équipe à la Médiathèque Airvault a été mis à jour le 2026-03-21 par CC Airvaudais Val du Thouet