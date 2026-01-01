Quiz et blind test- 12 18 ans Altkirch
mercredi 7 janvier 2026
Quiz et blind test- 12 18 ans
1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Mercredi 2026-01-07 14:00:00
Un atelier animé par le service Jeunesse de la Communauté de Communes Sundgau Sans inscription
Testez vos connaisances sur différents thèmes musique, films, séries, dessins animés, culture générale, mystères …
Écoutez bien, réfléchissez vite et devinez avant les autres.
Un seul objectif s’amuser et relever les défis ensemble! 0 .
1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr
