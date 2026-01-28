Quiz et défis nature au musée Carnuta Jupilles

Quiz et défis nature au musée

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

2026-03-04

Quiz et défis nature au musée !

Plongez dans l’univers de la forêt comme dans Question pour un champion ! Formez vos équipes, piochez un thème et tentez de répondre aux questions, relevez des défis et accumulez un maximum de points pour remporter la partie. Rires, défis et découvertes à vivre en famille.

Tout public. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Quizzes and nature challenges at the museum!

