Quiz et défis nature au musée Carnuta Jupilles

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-03-04 12:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Quiz et défis nature au musée !
Plongez dans l’univers de la forêt comme dans Question pour un champion ! Formez vos équipes, piochez un thème et tentez de répondre aux questions, relevez des défis et accumulez un maximum de points pour remporter la partie. Rires, défis et découvertes à vivre en famille.
Tout public. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Quizzes and nature challenges at the museum!
