[Quiz et jeux] Après-midi des livres Harry Potter (dès 8 ans) La Grande Ourse, librairie café Dieppe

[Quiz et jeux] Après-midi des livres Harry Potter (dès 8 ans)

La Grande Ourse, librairie café / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Plongez dans l’univers magique de Harry Potter à l’occasion de l’après-midides livres ! ‍♂️✨

Au programme quiz, jeux et défis ludiques pour tester vos connaissances sur la célèbre saga et partager un moment convivial entre sorciers en herbe.

Que vous soyez Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle, venez relever les épreuves et vivre une soirée enchantée, accessible à tous les fans, petits et grands.

Un rendez-vous ludique et magique à partager en famille ou entre amis.

Gratuit

Dès 8 ans .

La Grande Ourse, librairie café / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com

