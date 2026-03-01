Quiz et projections de courts métrages dans l’esprit Wes Anderson Espace médiathèque éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère

Quiz et projections de courts métrages dans l’esprit Wes Anderson

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

2026-03-12

Wes Tout court Quiz sur Wes Anderson suivi d’une projection de courts métrages dans l’esprit de Wes Anderson puis d’une fausse interview du réalisateur.

Espace médiathèque éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Wes Tout court Quiz on Wes Anderson, followed by a screening of short films in the spirit of Wes Anderson and a mock interview with the director.

