Quiz galette le bourg Neuvy dimanche 18 janvier 2026.
le bourg Salle des fêtes Neuvy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Un quiz convivial autour de la galette, mêlant jeu, gourmandise et bonne humeur. Testez vos connaissances, dégustez, tentez de gagner de nombreux lots et partagez un moment festif dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle.
le bourg Salle des fêtes Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 52 58 01 cj.neuvy.czernichow@gmail.com
English :
A convivial galette quiz, combining games, gourmet delights and good humor. Test your knowledge, taste, win prizes and share a festive moment in a warm, intergenerational atmosphere.
L’événement Quiz galette Neuvy a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région