Quiz gouter Salon Pastel Nyons
Salon Pastel 3 rue de la Résistance Nyons Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15 18:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Quiz sur les dessins animés et films d’animation des années 80 à aujourd’hui.
Jouez en équipe et tenter de gagner des lots.
Salon Pastel 3 rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 38 35 pastel.nyons@gmail.com
Quiz on cartoons and animated films from the 80s to today.
Play as a team and try to win prizes.
L’événement Quiz gouter Nyons a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale