Informations pratiques

Haguenau

Quiz Harry Potter

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-01 19:45:00

fin : 2026-10-01 22:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Venez défier les autres équipes sur votre culture Harry Potter ! Plutôt team Serpentard ? Gryffondor ? Serdaigle ? Poufsouffle ?

Venez défier les autres équipes sur votre culture Harry Potter !

Plutôt team Serpentard ? Gryffondor ? Serdaigle ? Poufsouffle ?

N’hésitez pas à venir avec vos plus beaux accessoires Harry Potter

+ 1 pts pour les équipes qui nous feront rêver !

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser :

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Le quiz se déroule en équipe, il y a environ 40 questions.

Le quiz est par écrit (pas de rapidité).

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse : « On gagne toujours à passer un bon moment ! »

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and challenge the other teams on your Harry Potter culture! Are you a Slytherin? Gryffindor? Slytherin? Hufflepuff?

L’événement Quiz Harry Potter Haguenau a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau