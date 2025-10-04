Quiz interactif « Fascinante biodiversité » Maison de la Rivière Allier Moulins

Quiz interactif « Fascinante biodiversité » Maison de la Rivière Allier Moulins samedi 4 octobre 2025.

Quiz interactif « Fascinante biodiversité »

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 11:30:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Envie de tester vos connaissances sur la biodiversité, de découvrir son ingéniosité et de la protéger ?

Mettez vous au défi en équipe avec ce quiz interactif et collaboratif !

.

Maison de la Rivière Allier 4 route de Clermont Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 11 bienvenue@moulins-tourisme.com

English :

Want to test your knowledge of biodiversity, discover its ingenuity and protect it?

Challenge yourselves as a team with this interactive and collaborative quiz!

German :

Haben Sie Lust, Ihr Wissen über die biologische Vielfalt zu testen, ihren Einfallsreichtum zu entdecken und sie zu schützen?

Fordern Sie sich als Team mit diesem interaktiven und kollaborativen Quiz heraus!

Italiano :

Volete mettere alla prova la vostra conoscenza della biodiversità, scoprire la sua ingegnosità e proteggerla?

Sfidatevi in squadra con questo quiz interattivo e collaborativo!

Espanol :

¿Quieres poner a prueba tus conocimientos sobre la biodiversidad, descubrir su ingenio y protegerla?

¡Desafíense en equipo con este concurso interactivo y colaborativo!

L’événement Quiz interactif « Fascinante biodiversité » Moulins a été mis à jour le 2025-08-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région