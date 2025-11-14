Quiz Jeu de questions/réponses Château de Kergoz Guilvinec

Quiz Jeu de questions/réponses

Château de Kergoz 4 allée de Kergoz Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Soirée jeu avec des questions pour la plupart à choix multiple par équipe de 4 pour renforcer les connaissances des équipes.

Les questions seront posées en français et en anglais pour faciliter la bonne compréhension de tous les membres.

2 séries de 20 questions d’ordre général. entre chaque série kouigns (ou crêpes) et boissons

Soirée très conviviale ou la culture et la bonne humeur font bon ménage !

Organisée par l’association Les Sympathisants Celtes. .

Château de Kergoz 4 allée de Kergoz Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 78 42 37 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Quiz Jeu de questions/réponses Guilvinec a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Destination Pays Bigouden