Quiz Jeu de questions/réponses Château de Kergoz Guilvinec
Quiz Jeu de questions/réponses Château de Kergoz Guilvinec vendredi 14 novembre 2025.
Quiz Jeu de questions/réponses
Château de Kergoz 4 allée de Kergoz Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Soirée jeu avec des questions pour la plupart à choix multiple par équipe de 4 pour renforcer les connaissances des équipes.
Les questions seront posées en français et en anglais pour faciliter la bonne compréhension de tous les membres.
2 séries de 20 questions d’ordre général. entre chaque série kouigns (ou crêpes) et boissons
Soirée très conviviale ou la culture et la bonne humeur font bon ménage !
Organisée par l’association Les Sympathisants Celtes. .
Château de Kergoz 4 allée de Kergoz Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 6 78 42 37 71
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Quiz Jeu de questions/réponses Guilvinec a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Destination Pays Bigouden