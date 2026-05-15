Quiz L’Esprit M · Les jeudis M L’Esprit M Bar Resto moto Valence

Valence

Quiz L’Esprit M · Les jeudis M

L’Esprit M Bar Resto moto 142 Avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-07-02

Le Quiz, c’est le mix parfait de ce qui fait nos meilleures soirées. Dans le décor superbe de L’Esprit M, dans la salle du bar ou du restaurant, venez vous challengez entre amis ou contre vous même (répliques incontournables, culture générale, etc.)

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L’Esprit M Bar Resto moto 142 Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 86 84 08 12

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English :

Le Quiz is the perfect mix of what makes our evenings the best. In the superb setting of L’Esprit M, in the bar or restaurant, come and challenge yourself or your friends (must-have lines, general knowledge, etc.)

L’événement Quiz L’Esprit M · Les jeudis M Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme