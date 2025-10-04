Quiz littéraire jeunesse Médiathèque Toul

Quiz littéraire jeunesse Samedi 4 octobre, 10h30, 14h00 Médiathèque Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T15:00

Tu lis, tu regardes, tu joues ? Tu connais par cœur les aventures de Naruto, les secrets de La Guerre des Clans, les bêtises de Kid Paddle et bien d’autres univers ?

Prépare-toi : un quiz spécial littérature jeunesse arrive bientôt à la médiathèque ! À toi de jouer !

Animé par le personnel de la Médiathèque

A partir de 9 ans / gratuit / sans inscription

10h30-11h30 14h-15h

Médiathèque 9 RUE DE HAMM 54200 Toul Toul 54200 Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383658383 https://mediatheque.toul.fr/

