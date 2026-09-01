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Quiz logique à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré

samedi 19 septembre 2026 · MJC Jean-Paul Robin · Naintré

Quiz logique à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
MJC Jean-Paul Robin
Adresse
21 rue Henri Barbusse
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Tarif

Naintré

Quiz logique à la MJC !

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Aurez-vous la bonne réponse ?
Testez votre logique avec Florence Lebeau des P’tits Moments de Flo !
Tout public, adultes et enfants bienvenus. Durée 1h15.
SUR INSCRIPTION ! Contactez la MJC.   .

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13  mjc.naintre@orange.fr

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English : Quiz logique à la MJC !

L’événement Quiz logique à la MJC ! Naintré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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