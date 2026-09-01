Quiz logique à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré
samedi 19 septembre 2026 · MJC Jean-Paul Robin · Naintré
Informations pratiques
Naintré
Quiz logique à la MJC !
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Aurez-vous la bonne réponse ?
Testez votre logique avec Florence Lebeau des P’tits Moments de Flo !
Tout public, adultes et enfants bienvenus. Durée 1h15.
SUR INSCRIPTION ! Contactez la MJC. .
MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quiz logique à la MJC !
L’événement Quiz logique à la MJC ! Naintré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Naintré (Vienne)
- Présentation de saison des 3T Médiathèque Micheline Réau Naintré 12 septembre 2026
- Balade découverte du site gallo-romain à Naintré, Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers, Naintré 19 septembre 2026
- Histoires à petits sons bébés lecteurs Médiathèque Micheline Réau Naintré 23 septembre 2026
- Vendredi jeux spécial enquêtes Médiathèque Micheline Réau Naintré 25 septembre 2026
- Atelier numérique stimuler son esprit critique sur Internet Médiathèque Micheline Réau Naintré 29 septembre 2026