Quiz logique à la MJC ! MJC Jean-Paul Robin Naintré

Informations pratiques

Naintré

Quiz logique à la MJC !

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Aurez-vous la bonne réponse ?

Testez votre logique avec Florence Lebeau des P’tits Moments de Flo !

Tout public, adultes et enfants bienvenus. Durée 1h15.

SUR INSCRIPTION ! Contactez la MJC. .

MJC Jean-Paul Robin 21 rue Henri Barbusse Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

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English : Quiz logique à la MJC !

L’événement Quiz logique à la MJC ! Naintré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne