Quiz Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives Colombelles

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

2025-10-11

Testez votre regard ! Participez à un quiz pour distinguer images IA et créations humaines, suivi d’explications par Timothy Duquesne sur les impacts des IA sur la société

Savez-vous distinguer, à coup sûr, les images générées par IA de celles créées par des humains ?

Venez tester votre acuité en participant à un quiz, suivi d’explications.

Un rendez-vous conçu et animé par Timothy Duquesne pour affiner notre regard et réfléchir aux conséquences des IA sur la société et le monde.

En partenariat avec L’Avenir des Pixels .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Quiz Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives

Test your eyes! Take part in a quiz to distinguish between AI images and human creations, followed by explanations from Timothy Duquesne on the impact of AI on society

German : Quiz Mieux comprendre les intelligences artificielles génératives

Testen Sie Ihren Blick! Nehmen Sie an einem Quiz teil, um zwischen KI-Bildern und menschlichen Kreationen zu unterscheiden, gefolgt von Erklärungen von Timothy Duquesne über die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft

Italiano :

Mettete alla prova i vostri occhi! Partecipate a un quiz per distinguere le immagini dell’IA dalle creazioni umane, seguito dalle spiegazioni di Timothy Duquesne sull’impatto dell’IA sulla società

Espanol :

¡Ponga a prueba sus ojos! Participe en un test para distinguir entre imágenes de IA y creaciones humanas, seguido de las explicaciones de Timothy Duquesne sobre el impacto de la IA en la sociedad

