Quiz musical Médiathèque Intercommunale Arcade Hauts de Bienne

Quiz musical

Médiathèque Intercommunale Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Début : 2025-12-02 18:00:00

Fans de la musique des années 80 ? Venez vous tester en équipe !

Avec la participation de l’école intercommunale de musique.

GRATUIT SUR INSCRIPTION au 03 84 33 38 92

Pour tous les âges .

Médiathèque Intercommunale Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

