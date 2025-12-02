Quiz musical Médiathèque Intercommunale Arcade Hauts de Bienne
Quiz musical Médiathèque Intercommunale Arcade Hauts de Bienne mardi 2 décembre 2025.
Quiz musical
Médiathèque Intercommunale Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura
Début : 2025-12-02 18:00:00
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Fans de la musique des années 80 ? Venez vous tester en équipe !
Avec la participation de l’école intercommunale de musique.
GRATUIT SUR INSCRIPTION au 03 84 33 38 92
Pour tous les âges .
Médiathèque Intercommunale Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr
