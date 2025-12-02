Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Quiz musical Médiathèque Intercommunale Arcade Hauts de Bienne mardi 2 décembre 2025.

Médiathèque Intercommunale Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne Jura

Début : 2025-12-02 18:00:00
fin : 2025-12-02

2025-12-02

Fans de la musique des années 80 ? Venez vous tester en équipe !

Avec la participation de l’école intercommunale de musique.

GRATUIT SUR INSCRIPTION au 03 84 33 38 92

Pour tous les âges   .

Médiathèque Intercommunale Arcade 10 Quai Jobez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92  mediatheque@arcade-cchj.fr

