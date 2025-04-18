Quiz musical, le meilleur des années 50’s à 2000’s Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie
Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2025-11-14 17:00:00
fin : 2025-11-14 18:30:00
2025-11-14
Une ambiance musicale et conviviale comme on les aime.
Quiz musical inédit avec morphing. De l’amusement, du rythme et de la belle chanson. Assurance d’un bon moment de détente !
Ambiance bon enfant au rendez-vous !
Durée de 1h00 à 1h30.
Organisé par b’o resort thermal au grand salon de la Résidence des Thermes. .
Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l'Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 39 92 animation@bo-resort.com
English : Quiz musical, le meilleur des années 50’s à 2000’s
