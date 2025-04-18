Quiz musical, le meilleur des années 50’s à 2000’s Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie

Quiz musical, le meilleur des années 50’s à 2000’s

Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14 18:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Une ambiance musicale et conviviale comme on les aime.

Quiz musical inédit avec morphing. De l’amusement, du rythme et de la belle chanson. Assurance d’un bon moment de détente !

Ambiance bon enfant au rendez-vous !

Durée de 1h00 à 1h30.

Organisé par b’o resort thermal au grand salon de la Résidence des Thermes. .

Résidence des Thermes Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 39 92 animation@bo-resort.com

English : Quiz musical, le meilleur des années 50’s à 2000’s

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Quiz musical, le meilleur des années 50’s à 2000’s Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne