Quiz musical – place de la mairie Mérignac, 14 juin 2025 19:30, Mérignac.

Charente-Maritime

Quiz musical place de la mairie Salle des fêtes Mérignac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Avec une consommation offerte !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 19:30:00

fin : 2025-06-14 23:30:00

Date(s) :

2025-06-14

SLC de Sousmoulin vous propose une soirée Quiz Musical « Prenez une poignée d’amis et venez confronter votre culture musicale face aux autres équipes, pour le meilleur et pour le rire ! »

.

place de la mairie Salle des fêtes

Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 60 13 slcsousmoulins@gmail.com

English :

SLC de Sousmoulin invites you to a Musical Quiz evening « Grab a handful of friends and come and test your musical culture against the other teams, for fun and laughter! »

German :

SLC in Sousmoulin bietet einen Musical-Quiz-Abend an « Schnappt euch eine Handvoll Freunde und stellt eure musikalische Kultur den anderen Teams gegenüber, für das Beste und für das Lachen! »

Italiano :

L’SLC di Sousmoulin organizza una serata di quiz musicali: « Prendete un gruppo di amici e venite a mettere alla prova le vostre conoscenze musicali contro le altre squadre, per divertirvi e ridere!

Espanol :

El SLC de Sousmoulin organiza una velada de preguntas y respuestas musicales: « ¡Reúne a un puñado de amigos y ven a poner a prueba tus conocimientos musicales contra los demás equipos, para divertirte y reírte!

L’événement Quiz musical Mérignac a été mis à jour le 2025-05-20 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge