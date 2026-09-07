Quiz musical Salle Parias Frères Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Mortagne-sur-Gironde

Quiz musical

Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

+ 1€ d’adhésion au Club des 400 coups

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 17:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Quiz musical organisé par le Club des 400 coups.

Ouverture des portes à 17h30 – Début du jeu à 20h

Bar et restauration sur place

Flippers et bornes d’arcades

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Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 01 08 51 clubdes400coups@gmail.com

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English :

Music quiz organized by the Club des 400 Coups.

Doors open at 5:30 p.m. ? The quiz begins at 8:00 p.m.

Bar and food available on site

Pinball machines and arcade games

L’événement Quiz musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique