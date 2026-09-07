Quiz musical Salle Parias Frères Mortagne-sur-Gironde
samedi 7 novembre 2026 · Salle Parias Frères · Mortagne-sur-Gironde
Informations pratiques
Mortagne-sur-Gironde
Quiz musical
Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
+ 1€ d’adhésion au Club des 400 coups
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Quiz musical organisé par le Club des 400 coups.
Ouverture des portes à 17h30 – Début du jeu à 20h
Bar et restauration sur place
Flippers et bornes d’arcades
.
Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 01 08 51 clubdes400coups@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music quiz organized by the Club des 400 Coups.
Doors open at 5:30 p.m. ? The quiz begins at 8:00 p.m.
Bar and food available on site
Pinball machines and arcade games
L’événement Quiz musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique
À voir aussi à Mortagne-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Pas à pas vers la maternelle Ecole maternelle Mortagne-sur-Gironde 26 septembre 2026
- « Du mot à la scène : week-end ludique d’écriture de chansons » *COMPLET* Mortagne-sur-Gironde 3 octobre 2026
- Exposition Nous sommes sauvages et comestibles Quai des pêcheurs Mortagne-sur-Gironde 4 octobre 2026
- Coeur en estuaire Quai des Pêcheurs Mortagne-sur-Gironde 11 octobre 2026
- Spectacle de chansonniers Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde 25 octobre 2026