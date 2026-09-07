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Quiz musical Salle Parias Frères Mortagne-sur-Gironde

samedi 7 novembre 2026 · Salle Parias Frères · Mortagne-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle Parias Frères
Adresse
36 Quai de l'Estuaire
Ville
17120 Mortagne-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5 + 1€ d'adhésion au Club des 400 coups

Mortagne-sur-Gironde

Quiz musical

Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

+ 1€ d’adhésion au Club des 400 coups

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Quiz musical organisé par le Club des 400 coups.
Ouverture des portes à 17h30 – Début du jeu à 20h
Bar et restauration sur place
Flippers et bornes d’arcades
  .

Salle Parias Frères 36 Quai de l’Estuaire Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 01 08 51  clubdes400coups@gmail.com

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English :

Music quiz organized by the Club des 400 Coups.
Doors open at 5:30 p.m. ? The quiz begins at 8:00 p.m.
Bar and food available on site
Pinball machines and arcade games

L’événement Quiz musical Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-07 par Royan Atlantique

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