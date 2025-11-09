Quiz Patrimoine

Salle des fêtes Champneuville Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Si vous voulez tester ludiquement vos connaissances du patrimoine Art déco du territoire ou en apprendre davantage sur celui-ci, venez participer !Tout public

Salle des fêtes Champneuville 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

English :

If you want to playfully test your knowledge of the region’s Art Deco heritage or learn more about it, come and take part!

German :

Wenn du spielerisch dein Wissen über das Art-déco-Erbe der Region testen oder mehr darüber erfahren möchtest, dann mach mit!

Italiano :

Se volete mettere alla prova la vostra conoscenza del patrimonio Art Déco della regione in modo divertente o scoprirne di più, venite a partecipare!

Espanol :

Si quiere poner a prueba sus conocimientos sobre el patrimonio Art Déco de la región de una forma divertida, o saber más sobre él, ¡venga y participe!

L’événement Quiz Patrimoine Champneuville a été mis à jour le 2025-11-05 par OT GRAND VERDUN