Quiz Patrimoine Champneuville
Quiz Patrimoine Champneuville dimanche 9 novembre 2025.
Quiz Patrimoine
Salle des fêtes Champneuville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Si vous voulez tester ludiquement vos connaissances du patrimoine Art déco du territoire ou en apprendre davantage sur celui-ci, venez participer !Tout public
0 .
Salle des fêtes Champneuville 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22
English :
If you want to playfully test your knowledge of the region’s Art Deco heritage or learn more about it, come and take part!
German :
Wenn du spielerisch dein Wissen über das Art-déco-Erbe der Region testen oder mehr darüber erfahren möchtest, dann mach mit!
Italiano :
Se volete mettere alla prova la vostra conoscenza del patrimonio Art Déco della regione in modo divertente o scoprirne di più, venite a partecipare!
Espanol :
Si quiere poner a prueba sus conocimientos sobre el patrimonio Art Déco de la región de una forma divertida, o saber más sobre él, ¡venga y participe!
L’événement Quiz Patrimoine Champneuville a été mis à jour le 2025-11-05 par OT GRAND VERDUN